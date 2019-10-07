التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، جلبرت أونجبو، الرئيس التنفيذي للصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، والوفد المرافق له، وحضر اللقاء وزيري الاستثمار والتعاون الدولي، والزراعة.

وخلال اللقاء، أشاد رئيس الوزراء بالتعاون القائم بين مصر والإيفاد منذ السبعينات، وما قدمه الصندوق من مساعدات فنية ومادية قيمة لخدمة أغراض التنمية الزراعية في مصر، وكل الدول الأعضاء، مؤكداً التزام الحكومة المصرية باستمرار التعاون مع الإيفاد بما يخدم أغراض التنمية للمناطق الريفية.

ووجه "مدبولي" التهنئة لرئيس الإيفاد على افتتاح المكتب الإقليمي للصندوق في القاهرة، وهو المكتب الذي سيخدم 7 دول بالمنطقة.

من جانبه، أعرب رئيس الإيفاد عن اعتزاز الصندوق بعلاقات التعاون مع مصر، لاسيما وأن مصر باتت أكبر الدول المستفيدة من المساعدات المقدمة من الصندوق لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكداً تطلع الصندوق لتعزيز علاقات التعاون مع مصر في المستقبل.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، إن الرئيس التنفيذي للإيفاد أبدى إعجابه الشديد بما شهدته مصر من طفرة تنموية وعمرانية منذ آخر زيارة له للقاهرة قبل 5 سنوات، حيث أكد أونجبو أنه فوجئ خلال زيارته الجارية للقاهرة بحجم التطور المتسارع الذي شهدته مصر على مدار تلك السنوات، وهو ما يُدلل على حجم الجهد الذي بذلته الدولة المصرية في تحقيق هذه الطفرة الملحوظة.