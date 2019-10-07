رئيس لجنة بالبرلمان الألماني لوزير الخارجية: مصر ركيزة استقرار المنطقة

استقبل وزير الخارجية، اليوم 7 أكتوبر الجاري، "نوربرت روتجن" رئيس لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الألماني "البوندستاج"، حيث تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا.

وصرح المستشار أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير استهل اللقاء بالإشادة بما وصلت إليه العلاقات الثنائية من تطور وتقدم خلال الأعوام الماضية في مختلف المجالات، بما يتيح مزيدا من فرص تعزيز التعاون بين البلدين على أساس من الشراكة والمصالح المتبادلة.

وأضاف حافظ، أن اللقاء تطرق إلى بعض التطورات التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، حيث استعرض وزير الخارجية الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي، معرباً عن ترحيب مصر باهتمام وزيادة إقبال الشركات الألمانية على ضخ استثمارات إضافية في مختلف القطاعات الاقتصادية على ضوء تحسن مناخ الأعمال.

وفي ذات السياق، أكد الوزير أهمية مواصلة تشجيع المزيد من الشركات على دخول السوق المصري للاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر، وبما يعكس المستوى المتميز للعلاقات الثنائية ومكانة الاقتصاد الألماني.

ومن جانبه، ثمّن المسئول الألماني مستوى العلاقات بين القاهرة وبرلين، مرحبا بتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

كما أشاد "روتجن"، بدور مصر في الشرق الأوسط ومواقفها المتوازنة كركيزة للأمن والاستقرار الإقليمي، حيث اهتم بالاستماع إلى شرح الوزير لأهم ملامح الرؤية المصرية إزاء الملفات والتحديات المختلفة بالمنطقة، بما في ذلك مستجدات الأوضاع في كل من سوريا وليبيا واليمن، فضلاً عن تطورات الأوضاع في منطقة الخليج.