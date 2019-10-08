أشاد الإعلامي عمرو أديب، بقرار وزارة التربية والتعليم بفصل 1070 معلمًا من المنتمين لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، حيث ذكر أن هذا الرقم ليس كبيرًا كونه يوجد مليون ونصف مدرس ينتمون إلى أفكار الجماعة، موضحًا أن الفكر الإخواني يلوث أفكار الأطفال بالأفكار المسمومة.

وأضاف أديب، خلال تقديمه برنامج " الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "mbc مصر"، أنه يستعجب من ترك هؤلاء المدرسين حتى الآن يعملون في المدارس رغم صدور ضدهم أحكام قضائية، موضحًا أن المعُلم الإخواني يُربي الأطفال على فكرة كراهية الدولة والحدود والقانون والحكومة.

وتابع: "المعلم الإخواني بيطلع الطفل ناقم، وبيقوله متحبش فكرة الدولة وإنما أهم شيء هو فكر الجماعة"، موضحًا أن وزير التعليم السعودي في نفس الوقت كان يتحدث عن أهمية تطهير التعليم السعودي من الفكر الإخواني.