اتفاقيات جديدة وتعزيز التعاون.. نتائج القمم المصرية القبرصية اليونانية

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السيسي يمنح القوات البحرية ميدالية تذكارية احتفالا باليوبيل الفضي

السيسي يمنح القوات البحرية ميدالية تذكارية احتفالا باليوبيل الفضي

اليوم.. "أس أم جي" تكشف النقاب عن الطراز الجديد من "بورش كايين كوبيه"

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تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة تعليم أساسي بفاقوس

تخصيص قطعة أرض لإنشاء مدرسة تعليم أساسي بفاقوس

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