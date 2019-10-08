اتفاقيات جديدة وتعزيز التعاون.. نتائج القمم المصرية القبرصية اليونانية

6 مرات من قبل التقى فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي نظيره القبرصي ورئيس وزراء اليونان، كانت أولاها في نوفمبر 2014 في قمة ثلاثية لبحث آلية التعاون بين مصر وقبرص واليونان، في إطار دعم وتعميق العلاقات المتميزة بين الدول الثلاث إلى جانب تعزيز التشاور السياسي بينهم، بشأن سبل التصدي للتحديات التي تواجه منطقتي الشرق الأوسط والبحر المتوسط.

وشهد قصر الاتحادية اليوم القمة الثلاثية الـ7 بين مصر وقبرص واليونان، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومن المقرر أن تتناول القمة متابعة مجالات التعاون الثلاثي بين الدول الثلاث في مجال الطاقة، إضافة إلى مناقشة الأوضاع الإقليمية في منطقة شرق المتوسط، ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته بالقمة السابعة اليوم، إنَّ حالة الاضطراب التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، تمثل تهديدا للفرص المتاحة أمام دول الإقليم، وتحرم شعوبها من أهم حق من حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة الآمنة، مشددًا على أنَّ إرهاب ظاهرة دولية لا يمكن الربط بينها وبين دين أو حضارة.

ملفات مختلفة كانت محل نقاش الزعماء الثلاثة في القمم الست الماضية، حققت نتائج متميزة لصالح شعوب البلدان الثلاثة والإقليم وإرساء دعائم الأمن والاستقرار وتحقيق التنمية في شرق المتوسط الذي يشهد اضطرابات وحالة من عدم الاستقرار.

نوفمبر 2014 القمة المصرية القبرصية اليونانية الأولى

كانت القمة الأولى في نوفمبر 2014 من المراحل المهمة للسياسة الخارجية المصرية، إذ تربط مصر وقبرص علاقات متميزة وتاريخية إضافة إلى التنسيق المستمر بين البلدين على المستوى السياسي فى إطار الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، وكانت مصر من أوئل الدول التي سارعت إلى الاعتراف بالجمهورية القبرصية وتبادلت العلاقات الدبلوماسية معها عام 1960.

استهلّ الرئيس عبدالفتاح السيسي خطابه في أول قمة مصرية قبرصية يونانية بقصر الاتحادية، بالتأكيد على العلاقات التاريخية والفريدة بين مصر والدولتين، وبحثوا خلالها سبل التعاون في مختلف المجالات وخدمة المصالح المشتركة ومكافحة الإرهاب بينهم.

وقال رئيس قبرص إنّ مشاورات القمة الثلاثية بين قادة القاهرة ونيقوسيا وأثينا خرجت بـ"إعلان القاهرة"، لتعميق العلاقات المشتركة ومواجهة الأخطار التي تواجه منطقة شرق المتوسط، وأكد الزعماء الثلاثة في هذه القمة أن المبادئ العامة لهذه المشاركة الثلاثية هي احترام القانون الدولي والأهداف والمبادئ التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة.

القمة الثانية في أبريل 2015

القمة الثانية والتي عقدت في قبرص في أبريل 2015 ناقشت عدد من المحاور بينها ترسيم الحدود البحرية في المياه الإقليمية بالبحر المتوسط وتنشيط السياحة بين الدول الثلاث، إلى جانب ملف الهجرة غير الشرعية، مع تفعيل عدد من الاتفاقيات الخاصة بمجال الطاقة.

"إعلان نيقوسيا" كان أحد أبرز نتائج القمة الثانية الذي تضمن التأكيد على مواصلة تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول الثلاث من أجل تنمية واستقرار منطقة شرق المتوسط، وتكاتف جهود المجتمع الدولي من أجل مكافحة الإرهاب.

ديسمبر 2015 القمة الثالثة في أثينا

في 8 ديسمبر 2015 أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، زيارة إلى جمهورية اليونان في إطار حرص القاهرة وأثينا على دفع وتطوير علاقات التعاون الوثيقة بين البلدين، وفي اليوم الثاني للزيارة عقدت القمة الثالثة بين الدول الثلاث، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسياديس، ورئيس الوزراء اليوناني ألكسيس تسيبراس.

القمة الثلاثية الثالثة، ناقشت عدد من القضايا الإقليمية وقضية قبرص، وطرق مواجهة الإرهاب والتطورات في الشرق الأوسط، ونقلا عن الهيئة العامة للاستعلامات، بحث زعماء الدول الثلاث سبل تعزيز التعاون في المحافل والمنظمات الدولية والإقليمية، في الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي.

القمة الرابعة في أكتوبر 2016 في القاهرة

خلال القمة الرابعة بحث الرئيس عبدالفتاح السيسي، والرئيس القبرصي نيكولاس إنستاسياديس، ورئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس، ملفات تعزيز التعاون المشترك في شتى المجالات خاصة الطاقة، بين الدول الثلاث ومكافحة ظاهرتي التطرف والإرهاب، والجوانب العسكرية والأمنية.

وفي نهاية القمة غرس الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، ورئيس قبرص، أشجار زيتون في حديقة قصر الاتحادية، تعبيرًا عن التنمية والنهوض في العلاقات بين البلدان الثلاثة.

القمة الخامسة في نوفمبر 2017 في العاصمة القبرصية نيقوسيا

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الثلاثية "المصرية – القبرصية – اليونانية" الخامسة التي عقدت في العاصمة القبرصية نيقوسيا في 21 نوفمبر2017، وشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس، توقيع اتفاقية تعاون ثلاثي في مجال السياحة بمقر الرئاسة القبرصية.

القمة السادسة في أكتوبر 2018 باليونان

أجرى الرئيس السيسي جلسة مباحثات ثنائية مع رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس قبيل القمة الثلاثية في نسختها السادسة، تناولت عددا من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وشهد الزعماء الثلاثة مراسم التوقيع على مذكرات تفاهم واتفاقيات عقب القمة الثلاثية السادسة، بينها مذكرة تعاون في مجال التأمينات الاجتماعية، ومذكرة تعاون في مجال التعاون الجمركي الفني، وأخرى في مجال التعليم، ومذكرة تعاون في مجال المشروعات الصغير وريادة الأعمال، ومجال الاستثمار.