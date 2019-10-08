قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، حجز محاكمة سعاد الخولي نائب محافظ الإسكندرية السابق، ومتهمة أخرى، في قضية غسيل أموال بما قيمته 500 ألف جنيه، لجلسة بعد غد الخميس، 10 أكتوبر الجاري، للنطق بالحكم.

وكشفت التحقيقات التي جرت برئاسة المستشار محمد فودة المحامي العام الأول لنيابة الشئون المالية والتجارية، أن الخولي والمتهمة الثانية خلال الفترة من 22 يونيو 2017 وحتى 20 أغسطس 2017 ارتكبا جريمة غسل أموال قدرها 500 ألف جنيه، والمتحصلة من جريمة الرشوة بأن أودعت سعاد الخولي الأموال بحساب المتهمة الثانية في البنك، بهدف إخفاء المال وتمويه مصدره والحيلولة دون اكتشاف الجريمة وعرقلة التوصل إلى مرتكبيها.

وأضافت تحقيقات طاهر سبالة وكيل أول النيابة وتحريات الرقابة الإدارية، أن نائبة محافظ الإسكندرية سابقا تحصلت على 500 ألف جنيه من صاحب شركة مقاولات على سبيل الرشوة مقابل إنهاء مصالحه بالمحافظة والجهات التابعة لها، وعرقلة وإيقاف تنفيذ قرار الإزالة الصادر من حي شرق الإسكندرية لأجزاء من عقار، وقامت بالاحتفاظ بالمبلغ ثم سلمته للمتهمة الثانية، وهي تعلم أن تلك الأموال من مصادر غير شرعية بقصد إخفاء وتمويه مصدر تلك الأموال، ثم حررت المتهمة توكيلا لسعاد الخولي للتصرف في الأموال.