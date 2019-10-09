طردت تايوان، مساء أمس الثلاثاء، سائحاً صينياً لتخريبه لوحةً جداريةً رفعت دعماً للحراك الديموقراطي في هونج كونج، في خطوة قد تثير غضب بكين، وطرد السائح لي شاودونج بعدما قام بأفعال "إجرامية"، وفق ما أكدت الوكالة الوطنية للهجرة في تايوان.

وأوقف مساء بعدما قام بتمزيق صور عن "جدار لينون" (من اسم المغني البريطاني جون لينون)، في حرم جامعة في تايبيه، وشيد هذا الجدار دعماً للحراك الاحتجاجي في هونج كونج، وهو مماثل لجدار آخر في براج رفع تكريماً لرسالة السلام التي دعا إليها جون لينون.

وحظر على هذا السائح أيضاً السفر إلى تايوان لمدة 5 سنوات، وهذه أول عملية طرد تجري على علاقة بتظاهرات هونج كونج، وانتشرت جداريات "لينون" بشكل كبير في جزيرة تايوان خصوصاً في الجامعات، وينشر على هذه الجداريات، كما في هونج كونج، ملصقات ولوحات مناهضة للحكومة في بكين.

وتحظى المظاهرات التي تضرب المستعمرة البريطانية السابقة بتأييد كبير في تايوان، لكن غالباً ما يستهدف ناشطون مؤيدون لبكين التحركات الهادفة إلى دعم الحراك في هونج كونج، ويقود الصين القارية وتايوان نظامان متخاصمان منذ 1949 وفرار القوميين التابعين لتشانج ماي-تشيك إلى هذه الجزيرة بعدما هزمتهم القوات الشيوعية بزعامة ماو تسي تونج.

وتنظر الصين لتايوان على أنها جزء لا يتجزأ من الأراضي الصينية يمكن استعادتها بالقوة، وساءت العلاقات بين بكين وتايبيه منذ وصول تساي إينج للرئاسة في 2016 والتي ترفض حكومتها الاعتراف بالمبدأ الذي ينص على أن تايوان جزء من "الصين الواحدة"، وفقا لما ذكرته قناة "فرانس 24" الفرنسية.

وحذرت الرئيسة التايوانية، من أي تحرك يهدف إلى "المس بالديموقراطية ودولة القانون في تايوان"، مؤكدةً أن الصينيين القادمين من الصين القارية الذين يقومون بأفعال هجومية ضد أشخاص من هونج كونج أو يستهدفون "جدران لينون" سيمنعون من دخول أراضي تايوان.