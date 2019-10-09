قال الدكتور أحمد الشريفي، الخبير الاستراتيجي والعسكري، إن الوضع في العراق يشهد حالة من الهدوء الحذر حاليا لرغبة المتظاهرين منح الحكومة مدة لا تتجاوز الشهر لتنفيذ مطالبهم التي تمثلت في تحسين الخدمات الأساسية وتوفير فرص عمل، ورحيل حكومة عادل عبدالمهدي وتغيير النظام.

وأضاف "الشريفي"، خلال مداخلة هاتفية له عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المعالجات التي بدأت الحكومة العراقية في طرحها تحتاج لمدة زمنية طويلة؛ فضلا على اصطدامها بشبكة الفساد التي لم ترغب الحكومة في معالجتها في الوقت الراهن، موضحا أن هناك يد تعبث بالوضع العراقي الإقليمي والدولي، حيث تستثمر سوء إدارة البلاد لتحريك مظاهرات من أجل مصالح إقليمية ودولية بعيدا عن المصالح العليا للعراق.

وأكد الخبير العسكري، أن تركيا لن تستثني نفسها في التدخهل بأمور العراق الداخلية والمظاهرات الدائرة هناك بالرغم من انشغالها بالداخل السوري، مشيرا إلى أن الحدود العراقية ما زالت رخوة؛ وهو ما دفع تركيا لاستهداف خط تماثل حدودي بين سوريا والعراق؛ في الفترة التي تمر فيها العراق بمرحلة حذرة في ظل المظاهرات الجماهيرية والتحرك على خط التماثل الحدودي بين تركيا والعراق وسوريا.

وتابع: "تركيا لن تترك المظاهرات الموجودة بالعراق دون الاستثمار فيها من نشاطات مشبوهة تخلق نوع من الارتباكات العسكرية، وأثرت المظاهرات بشكل كبير على الأوضاع الداخلية العراقية بسبب وجود مطالب تعجز الحكومة العراقية عن تنفيذها، من ضمنها مطالبهم بفتح ملفات الفساد والتحقيق فيها".