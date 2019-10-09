أعلنت الصين، اليوم، معارضتها الشديدة لقرار وزارة الخارجية الأمريكية بفرض قيود تتعلق بمنح التأشيرة على مسئولي الحزب والحكومة الصينيين وعائلاتهم المرتبطين بما وصفته بـ "الإساءة" إلى الأقليات في منطقة "شينجيانج" الأويجورية ذاتية الحكم أقصى شمال غربي البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، جينج شوانج، في تصريح خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، إن الصين تؤكد مجددا أن شئون شينجيانج داخلية بحتة للصين وليس لأي بلد حق التدخل فيها.

وأضاف شوانج أنه لا يوجد في شينجيانج على الإطلاق ما يسمى بقضية حقوق الإنسان التي تدعيها الولايات المتحدة، متابعا: "بغض النظر عن العذر الذي استخدمته الولايات المتحدة لفرض القيود على الكيانات والموظفين الصينيين بشأن قضية شينجيانج، فإن الصين تعارض ذلك بشدة".