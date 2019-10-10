ناقشت اللجان العلمية الدائمة للعلوم الإنسانية، اليوم، ملف الأبحاث العلمية المصرية، وطالب وزير التعليم العالي والبحث العلمي اللجان العلمية بوضع خارطة طريق تسلم خلال الثلاثة أشهر المقبلة، للأبحاث التي تلبي احتياجات الدولة في جميع التخصصات.

وقال الوزير، إن هناك عددا كبيرا من الأبحاث بقطاع العلوم الإنسانية والاجتماعية ذات قيمة بالغة، لكنها غير منشورة عالميا ولم تصل للمنصات العالمية لأنها باللغة العربية.

وطالب الوزير بتدارك ذلك بأن ينشر ملخص للبحث باللغة الإنجليزية، وهو ما سيؤثر إيجابيا على تصنيف الجامعات المصرية في التصنيفات الدولية للجامعات، مضيفا أن "إدراج عدد من جامعاتنا فى التصنيفات العالمية خلال الفترة الماضية يرجع إلى الأبحاث المنشورة دوليا في قطاعات كالطب، والزراعة، والطب البيطرى، والهندسة، والعلوم، والتمريض، وطب الأسنان، والصيدلة".

ونوه أن هناك عددا من المعايير يجب أن توضع في الاعتبار فيما يخص قواعد التحكيم، بينها: قيمة البحث وحداثته، دقة اللغة، حداثة الاستشهاد بالمراجع العلمية، الدقة، وإتباع المعايير في التقييم.

ترأس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع اللجان العلمية الدائمة للعلوم الإنسانية، اليوم، بحضور الدكتور محمد لطيف أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء اللجان العلمية، بمقر مركز التعليم الطبي بكلية طب قصر العيني.

وأكد الوزير أن الهدف من هذه الاجتماعات هو الرد على الاستفسارات بشكل واضح، ووضع آلية بشكل منهجي وإلكتروني، والمشاركة والتواصل بين أعضاء اللجان العلمية، لاتخاذ القرار المناسب.