استغلال للتكنولوجيا وتقديم تسهيلات تقضي على كثير من البيروقراطية، هي أهداف تضعها الحكومة على عاتقها لجذب وتشجيع الاستثمار، كان آخرها إطلاق بوابة إلكترونية حكومية للأراضي الصناعية اليوم.

وأطلق الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قبل قليل، التشغيل الفعلي للبوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية، مشيرا إلى أن ذلك يمثل أحد مساهمات الدولة في قاطرات التنمية الاقتصادية في مصر، لتصبح البوابة محققة للشفافية حيث يجري الإعلان لجميع المستثمرين في الداخل والخارج بموقع الأرض وإحداثياتها وسعرها وأرقامها وكافة تفاصيلها، كما ستضم الصناعات التي نحتاجها في مصر لتقليل الواردات وزيادة الصادرات والصناعات المغذية للصناعات المختلفة.

ووصف الدكتور على عبدالرؤوف الإدريسي الخبير الاقتصادي للبوابة الإلكتورنية للمستثمرين بأنها "وسيلة إلكترونية متطورة واستغلال للتكنولوجيا لخدمة قطاع الصناعة"، متابعا أن حجز الأراضي ملف في حاجة لمزيد من الشفافية لجذب مزيد من المستثمرين، حيث كان المستثمر يعاني من فقر المعلومات فيما يخص مساحات وأماكن الأراضي المتوفرة بالإضافة إلى الأسعار، وأن البوابة ستتيح المعلومات بشكل يعمل على تشجيع المستثمر والمُصَنِّع.

الإدريسي: البوابة تعمل على جذب المستثمرين بمزيد من الشفافية

وأضاف الخبير الاقتصادي أن البوابة الموحدة لحجز الأراضي تعمل على تعريف المستثمر المحلي فضلا عن الأجنبي بكافة الأراضي موزعة على مناطق مصر الجغرافية بما يعكس تحرك الدولة لزيادة مساهمة قطاع الصناعة في الاقتصاد المصري من خلال مثل هذه التسهيلات، مشيرا إلى أن تلك البوابة الإلكترونية للمستثمرين ستشكل حافزًا يعمل على الترويج والتسويق للفرص الاستثمارية واستقرار السياسات النقدية في مصر.

وأشار الإدريسي إلى أنه قبل وجود تلك المنصة التي أعلن مدبولي عن التجهيز لها قبل شهرين كان المستثمر بشكل عام والمصنعين على وجه الخصوص، يتعرضون لاستغلال بعض ممن يشترون الأراضي بمساحات كبيرة للاستثمار في بيعها للمستثمر، إنما في ظل وجود البوابة ستصبح منصة لمزيد من الشفافية وضبط حجز وبيع أراضي الدولة للمصنعين الجادين.

بسنت فهمي: بوابة إلكتروني يعني توفير الوقت ومواجهة البيروقراطية

من جانبها قالت الدكتورة بسنت فهمي، الخبيرة الاقتصادية والمصرفية، إن وجود منصة إلكترونية تقدم خدمات حجز الأراضي للمستثمرين يعني أن الدولة تتوجه لتقديم خدمات أكثر احترافية وتقديم تيسيرات من شانها تسهيل حصول المصنعين والمستثمرين على المعلومات والبيانات اللازمة.

وأضافت الخبيرة الاقتصادية والمصرفية لـ"الوطن"، أن المنصة ستقلل احتكاك المستثمر بالموظفين ما يقلل البيروقراطية والفساد وتعمل على تقليل الوقت اللازم الذي كان المستثمر يحتاجه لخطوات إدارية تجعل من عملية الاستثمار يشوبها إجراءات روتينية.