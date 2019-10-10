نجحت مباحث القليوبية فى تصفية 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة في مداهمة لوكر تجارة المواد المخدرة بمدينة بنها، تم نقل الجثث للمستشفى تحت تصرف النيابة، وتولت النيابة التحقيق.

وردت معلومات للواء طارق عجيز، مدير الأمن، من اللواء هشام سليم، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، تفيد بتردد عناصر إجرامية واستخدام نشاط الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة النارية بدائرة القسم.

جرى تشكيل فريق بحث، برئاسة العميد حازم عزت، رئيس مباحث المديرية، والعقيدة أسامة مشهور، مفتش مباحث بنها.

وتمكنت مأمورية مكبرة برئاسة الرائد محمد غلاب، رئيس مباحث قسم أول بنها، والنقيب حاتم الغزالي، والنقيب حسن القربة، والنقيب احمد أبوزيد معاوني مباحث القسم، أسفرت عن تصفية 3 متهمين هم "أحمد زكي، وشهرته "أيظن"، والمطلوب الحكم ضده بالإعدام، وممدوح عبدالرازق إبراهيم، وشهرته "مفتاح"، 27 عاما، و"ثناء"، 25 عاما، من بنها، وجميعهم عاطلين.