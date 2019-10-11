ألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة اليوم، من مسجد الوادي المقدس بمدينة سانت كاترين بحضور محافظ جنوب سيناء وعدد من الضيوف المشاركة في ملتقى سانت كاترين الخامس للتسامح الديني "هنا نصلي معا" المقام بمدينة سانت كاترين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي .

وكانت خطب الجمعة تحت عنوان " فقه بناء الدول"، وتناولت أسس بناء الدول وأن بناء الدولة يحتاج إلى علم وخبرة ودراية وإلمام بأحوالها والتحديات التي تواجهها.

وجاء فيها أيضا: أن هناك اختلاف بين فقه الأفراد والجماعات وفقه بناء الدول وإدارتها خاصة في ظل التحول والتغير السريع الذي يشهده العالم وأن هذه التغيرات لا تعرف سوى لغة التحالفات والتكتلات السياسية والاقتصادية والثقافية.