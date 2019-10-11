أصيب 49 فلسطينيا، اليوم، منهم 21 بالرصاص الحي ومن بين مجمل الإصابات 22 طفل من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق قطاع غزة، في الجمعة الـ78 لمسيرات العودة وكسر الحصار، التي حملت عنوان "جمعة أطفالنا الشهداء".

وقال مصدر طبي، في وقت سابق، اليوم، إن طفلا أصيب بقنبلة غاز في الرأس شرق خان يونس، فيما أصيب مواطن بعيار مطاطي باليد شرق البريج.

وقالت وكالة "معا" الفلسطينية، إن جيش الاحتلال أطلق النار وقنابل الغاز والرصاص المطاطي صوب المشاركين في المسيرات بمجرد وصولهم الى الحدود.

ونشر جيش الاحتلال تعزيزات عسكرية مقابل مخيمات العودة فيما شوهدت آليات عسكرية في المنطقة، وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار وقنابل الغاز والرصاص المطاطي صوب المشاركين في المسيرات، بمجرد وصولهم إلى الحدود.

وكان آلاف الفلسطينيين توافدوا في وقت سابق، اليوم، على مخيمات العودة وكسر الحصار، للمشاركة في الجمعة الـ78 لمسيرات العودة وكسر الحصار، التي تحمل عنوان "جمعة أطفالنا الشهداء".

ووصل الفلسطينيون إلى خمس نقاط على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، تلبية لدعوة من الهيئة العليا للمسيرات والتي دعت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان، لإدانة جرائم الاحتلال التي ترتكب بحق الأطفال سواء قتلهم بدم بارد أو اعتقالهم وملاحقتهم.

وكانت صحيفة "جيرزواليم بوست" الإسرائيلية، قالت في وقت سابق، اليوم، إن الأمم المتحدة، أصدرت توبيخًا نادرًا لحماس بسبب تخطيطها للمخاطرة بحياة الأطفال الفلسطينيين في الاحتجاج الأسبوعي على الحدود مع غزة، اليوم، وقال منسق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية جيمي مكجولدريك، أمس الخميس "إنني قلق من أن منظمي المظاهرات وصفوا احتجاجات الغد بأنها شهداء أطفالنا "، الأمر الذي قد يدفع الأولاد والبنات إلى تعريض أنفسهم للخطر.

وقالت الهيئة، إن تسمية هذه الجمعة باسم "جمعة أطفالنا الشهداء"، جاء للتذكير بالإرهاب الإسرائيلي الذي يستهدف الطفولة البريئة، بمستوى فداحة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال وبعدد الأطفال الذي قضوا ضحية الاستهداف من قبل جنود الاحتلال، مؤكدة على الطابع الشعبي والسلمي لمسيرات العودة وكسر الحصار، وتابعت: "نؤكد حرص الهيئة على سلامة المشاركين والعمل على حمايتهم من قناصة جيش الاحتلال"، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

من جانبها، دعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار إلى أوسع مشاركة ممكنة في فعاليات الجمعة القادمة الـ79 والتي ستحمل عنوان: "لا للتطبيع" رفضاً لكل أشكال التطبيع السياسي والاقتصادي والإعلامي والرياضي"، وأكد القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ماهر مزهر في كلمة الهيئة في ختام فعاليات الجمعة الـ78 على استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي والسلمي، مصممين على تطويرها وتوسيعها لتشمل جميع أماكن تواجد الشعب الفلسطيني، وفقا لما ذكرته وكالة "معا" الفلسطينية.

واعتبر مزهر، أن الاحتشاد اليوم في مخيمات العودة شرقي القطاع، جاء من أجل لفت أنظار العالم إلى حقيقة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة ضد الأطفال والنساء، وإبراز معاناتهم، حيث لم تتوقف الآلة الحربية الإسرائيلية عن استهدافهم إما بالقتل أو الاعتقال أو التعذيب أو هدم بيوتهم وتشريدهم، وحرمانهم من التعليم والعلاج والتنقل، وصولاً للانعكاسات الخطيرة التي سببها الحصار والانقسام والفقر على أوضاع الأطفال، مضيفا: "في جمعة الوفاء لأطفالنا الشهداء، نوجه نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى ضرورة إحالة الجرائم البشعة التي يتعرض لها شعبنا وأطفاله إلى المحاكم الجنائية الدولية وفقاً لأحكام البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة. لقد آن لهذا المجتمع الدولي عن صمته خاصة وانه يتشدق بقيم العدالة وحقوق الإنسان فعليه أن ينهض انتصاراً لأطفالنا واستجابةً لصرخاتهم البريئة".

ودعا مزهر، إلى إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة ودعم جهود مصر لإنجاز المصالحة واستعادة الوحدة، فلا خيار أمامنا جميعاً لمواجهة المخاطر والتحديات الراهنة كما ندعو إلى الاستجابة لنداء الوحدة الذي أطلقته القوى الثمانية، باعتباره أقصر الطرق لتنفيذ جميع ما تم الاتفاق عليه وطنياً، وأعلن مزهر عن افتتاح حديقة العودة في مخيم العودة شرق مدينة غزة، وذلك يوم الأحد المقبل، كرسالة حياة واستمرار للشعب الفلسطيني بوجه الاحتلال، بأننا متجذرون في أرضنا، ومتمسكون بالأمل والحياة.

وحذرالقيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الاحتلال من مخططاته الحثيثة لاختراق الجبهة الداخلية الفلسطينية، ما يستوجب الحذر وعدم التعاطي مع أساليب مخابرات العدو في جمع المعلومات من المواطنين تحت غطاء الجمعيات الصحية والخيرية، ومن خلال المنسق المجرم، كما تحذر من التعاطي مع كل محاولات العدو لاغتيال مقاومينا معنويا عبر الصاقهم بقصص لا أساس لها".

وفي سياق متصل، أصيب شاب فلسطيني يدعى أحمد عماد شتيوي"19 عاما"، بعيار ناري في الصدر خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان، المطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما، وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة بأعيرة نارية وقنابل الغاز والصوت، ما أدى إلى إصابة الشاب شتيوي في صدره، نقل على إثرها إلى مستشفى درويش نزال بقلقيلية لتلقي العلاج وحالته مستقرة.

وأصيب مواطن فلسطيني، اليوم، إثر اعتداء مستوطنين عليه خلال قطفه ثمار الزيتون، في قرية تل جنوب غرب نابلس شمال الضفة الغربية، وقالت مصادر أمنية فلسطينية، إن مجموعة من إسرائيليي مستوطنة "جلعاد زوهر" المقامة عنوة على أراضي المواطنين في قريتي تل وصرّة، هاجمت المواطنين أثناء تواجدهم في أراضيهم لقطف الزيتون؛ ما أدى لإصابة المواطن عيسى حامد صالح رمضان "55 عاما"، بكسر في يده اليمنى، نقل إثرها للمستشفى، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".