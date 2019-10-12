باحث: 200 عنصر من داعش اعترفوا بتواطؤ تركيا مع التنظيم الإرهابي

قال محمد جمعة الباحث في شئون الجماعات الإرهابية إن العدوان التركي على سوريا يهدد بهروب عناصر داعش واعادة توظيف نفس العناصر سواء داخل سوريا أو خارجها.

واستدل جمعة خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc" بشهادات خبراء المركز الدولي للإرهاب والتطرف العنيف التقوا بـ200 عنصر من داعش سواء في السجون أو العناصر التائبة اعترفت بأن هناك تواطأ من تركيا مع عناصر داعش في الفترة من 2012 لـ2015.

وأكد جمعة أن عناصر من داعش تخترق بعض القبائل العربية في سوريا ونشرت في بعض مساجد الريف الشرقي بدير الزور أسماء بعض الأشخاص الذين يتعاملوا مع قوات سوريا الديموقراطية من أجل تأليب عشائرها السورية عليها.