هنأ الفنان محمد منير صديقه وزميله الفنان عمرو دياب، في ذكرى ميلاده.

ونشر "الكينج" صورة له مع "الهضبة"، عبر حسابه الشخضي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: "أخي وصديقي عمرو دياب كل سنة وأنت طيب.. يااااه.. مشوار جميل وطويل ربنا يدينا الصحة والعمر، ويبارك فينا وفي شعب مصر كله".

ولد الفنان عمرو دياب في 11 أكتوبر عام 1961، ويبلغ من العمر 58 عاما، وهو من مواليد محافظة بورسعيد لأب من محافظة الشرقية.

تزوج دياب من الفنانة شيرين رضا وأنجب منها ابنتهما نور، ثم انفصل عمرو دياب عنها، وتزوج عمرو دياب من السعودية زينة عاشور وأنجب منها عبدالله وكنزي وجنا.