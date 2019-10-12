أسفرت نتائج انتخابات التجديد النصفي بنقابة الأطباء الفرعية في أسيوط، عن فوز الدكتور ضياء الدين عبدالحميد، أستاذ جراحة المسالك البولية، رئيسا للنقابة الفرعية بالتزكية.

وأعلنت اللجنة المشرفة على الانتخابات فوز الدكتور إبراهيم الدسوقي علي، مدرس مساعد الأشعة التشخيصية، وحصوله على 541 صوتا، والدكتورة هبة عطية يسي أستاذ الطب الشرعي والسموم الإكلينيكية، وحصولها علي 478 صوتا، بمقاعد فوق السن، بمقاعد "فوق السن".

وعلى مقاعد "تحت السن"، فاز الدكتور مايكل وجيه يوسف، أخصائي جراحة العظام بالمستشفي الشاملة، بعد حصوله على 546 صوتا، والدكتور محمود بكر، أخصائي التخدير بمستشفي الطلبة الجامعي، وحصوله على 483 صوتا.

وأجريت انتخابات النقابة الفرعية لأطباء أسيوط، أمس، تحت إشراف قضائي برئاسة المستشار خالد فتحي أمين طنطاوي بالنيابة الإدارية، وعضوية كل من الدكتور أيمن منصور أبو زيد، والدكتور محمد علي رسلان أمين عام النقابة، والدكتور محمود عثمان أحمد عضو النقابة وأمين الصندوق.

يشار إلى أن عدد الأطباء المقيدين بالنقابة الفرعية للأطباء بمحافظة أسيوط ويحق لهم الإدلاء بأصواتهم بلغ 8860 طبيبا، بينما بلغ إجمالي عدد التصويت الكلي بالانتخابات 619 صوتا.