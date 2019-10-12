استقرار أسعار الذهب في بداية التعاملات.. وعيار 24 بـ779 جنيها

استقرت أسعار الذهب خلال بدء تعاملات اليوم في أسواق المال، واستقر سعر الذهب عيار 24 ليباع بـ779 جنيهًا لجرام، وعيار 21 بـ682 جنيهًا للجرام، و584 جنيهًا للجرام من عيار 18.

فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 5 آلاف و459 جنيهًا.