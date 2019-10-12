قررت النيابة العامة بالجيزة، حبس تشكيل عصابي متخصص فى تجارة المواد المخدرة 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بإعدام المضبوطات من المواد المخدرة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات نشاط أحد التشكيلات العصابية (ثلاثة عناصر إجرامية، مقيمين بدائرة قسم شرطة الوارق بالجيزة) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة خاصة "مخدر الحشيش" وترويجه على عملائهم بنطاق محافظة الجيزة، وقد أمكن رصدهم والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، تم ضبطهم حال استقلالهم سيارتين بمحطة رسوم محور روض الفرج بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة، وبحوزتهم (500 خمسمائة طربة لمخدر الحشيش وزنت 50 خمسون كيلو جرام- مبلغ مالى 40.200 أربعون ألفا ومائتان جنيه – عدد 5 هاتف محمول) بمواجهتهم اعترفوا بنشاطهم الإجرامى وحيازتهم للمضبوطات، هذا وتقدر قيمة التكلفة المالية للمضبوطات من المواد المخدرة بنحو ( 3.000.000 ثلاثة ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.