أعلنت وزارة القوى العاملة، أنَّ مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بأثينا-اليونان، استطاع صرف معاش مواطنة مصرية تأخر تحويله للقاهرة لمدة 7 أشهر، بإجمالي 2543 يورو، أي ما يوازي 45 ألف جنيه تقريبًا.

وكانت وزارة القوى العاملة، وجهت مكتب التمثيل العمالي، ببحث أسباب تأخر صرف معاش المواطنة المصرية "أمال.ر"، الذي توقف منذ مارس الماضي.

وعقد المستشار العمالي باليونان أشرف فؤاد، عدة اجتماعات مع إدارة المعاشات اليونانية لمدة 3 أشهر متتالية لحثهم على تحويل المعاش الخاص بالمواطنة، والذي كان متوقفاً منذ 7 أشهر، وأرجع ذلك بسبب التغيير الذى جري فى الحكومة اليونانية، مما أدى لتغيير بعض من الموظفين بالجهات الحكومية.

واضاف أنَّ ذلك تطلب بعض الوقت لمعرفة ظروف حالات المعاشات ومراجعة الأوراق الخاصة بهم والاستفسار عن كل شخص، ليس للمصريين فقط إنما كل الجنسيات التي يجرى تحويل معاشاتهم لبلدانهم، بل لكل أصحاب المعاشات في اليونان.

وتابع المستشار العمالي إرسال معاش المواطنة "أمال.ر"، وجرى استلام رسالة من المواطنة المذكورة تفيد تحويل المبلغ.