أعلنت قيادة عمليات سامراء، اليوم، عن اعتقال 148 مطلوبا للقضاء منهم 37 بتهمة الإرهاب"، وذلك ضمن الخطة الامنية الخاصة بحماية زائري "زيارة الأربعين"، وقالت - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية - "إن 17500 من القوات الأمنية التابعة لوزارتي الدفاع والداخلية تشارك في تنفيذ الخطة الأمنية الخاصة بزائري الإمام الحسين بمناسبة الأربعينية والتي بلغ عدد زوارها للفترة من 9 وحتى 12 أكتوبر 2019، 540 ألف زائر عراقي وعربي وأجنبي".

وأضافت القيادة، أن "طيران الجيش نفذ، ضمن الخطة الخاصة بتأمين الزيارة، 11 طلعة جوية منها 8 ليلية، لضرب أهداف محددة بناء على معلومات استخبارية دقيقة، كما نفذت القوة الجوية طلعتين لضرب أهداف إرهابية "، مشيرة إلى أنه تم القبض على 37 مطلوبا وفق المادة 4 ارهاب وأكثر من 111 مطلوبا بمواد أخرى، وحجز العشرات من السيارات والدراجات النارية التي لا تحمل أرقام وأوراق رسمية، كما تم تنفيذ عشرات الكمائن على كافة الطرق".

وأكدت قيادة "عمليات سامراء" أن "الخطة الأمنية تسير بشكل جيد دون وقوع أية خروقات أمنية، وأن جميع الطرق مفتوحة أمام المواطنين ولا يوجد حظر للتجوال".

و"زيارة الأربعين" هي واحدة من أهم المناسبات الدينية للمسلمين الشيعة، ويحرص الملايين منهم على إحيائها من خلال الذهاب إلى "كربلاء"، سيرا على الأقدام، في حين تنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق المؤدية إلى المدينة لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم.

وفي سياق آخر، أصيب شخصان بجروح، اليوم، جراء انفجار عبوة ناسفة جنوب مدينة الموصل شمال غربي العراق، وقال مصدر أمني لقناة "السومرية نيوز"، إن العبوة انفجرت بمنطقة الشورة، وأن قوة أمنية طوقت مكان الحادث ومنعت الاقتراب منه، فيما تم نقل المصابين إلى مستشفى قريب.