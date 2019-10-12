نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعاتها بشأن حالة الطقس المتوقعة، غدًا الأحد، إذ يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد وتنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيهما يتراوح من مترين إلى مترين ونصف، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية إلى شمالية غربية، وعلى البحر الأحمر شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 22 34

شبين الكوم 22 34

طنطا 21 33

دمنهور 21 32

الإسكندرية 20 30

بلطيم 20 29

مطروح 22 29

بورسعيد 24 30

دمياط 24 30

الزقازيق 22 34

الإسماعيلية 20 34

السويس 21 34

العريش 21 30

شرم الشيخ 26 35

الغردقة 25 35

مرسى علم 25 35

الفيوم 23 35

بني سويف 23 35

المنيا 20 35

أسيوط 20 36

سوهاج 21 37

قنا 25 39

الأقصر 24 39

أسوان 25 41

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 27 38

المدينة 25 39

الرياض 25 37

المنامة 30 36

أبو ظبي 28 39

الدوحة 30 35

الكويت 23 37

دمشق 18 33

بيروت 27 30

عمان 20 32

القدس 19 29

غزة 22 29

بغداد 22 39

مسقط 26 32

صنعاء 10 24

الخرطوم 26 36

طرابلس 20 26

تونس 20 30

الجزائر 19 29

الرباط 17 27

نواكشوط 25 36