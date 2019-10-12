اندلاع حريقين في حظائر ماشية ومزارع نخيل في الوادي الجديد

اندلع منذ قليل، حريقان بمزارع نخيل بمركز الداخلة بمحافظة الوادي الجديد، حيث التهمت النيران عدد من أشجار النخيل ورؤوس ماشية مملوكة لعدد من المزارعين.

وتلقى اللواء هشام لطفي مدير أمن الوادي الجديد، اخطارا من إدارة النجدة يفيد نشوب حريقين منفصلين بقريتي الراشدة والجديدة التابعتين لمركز الداخلة، حيث اندلعت النيران عدد من أشجار النخيل والفاكهة وحظائر للماشية وأسفرت عن نفوق أكثر من 14 رأس بقر وأغنام وتفحم عدد من كبير من الأشجار.

وعلى الفور جري الدفع بسيارات الإطفاء والوحدات المحلية لإخماد الحريقين قبل انتقال ألسنة اللهب إلى المناطق المجاورة لهم، وجار تحرير محاضر بالواقعة لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.