كشفت نتائج فرز الأصوات فى انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، المقرر إعلانها رسمياً بعد غد الاثنين، فوز الدكتور حسين خيرى، قائد قائمة «تيار الاستقلال»، بمنصب النقيب العام، بعد تقدّمه على جميع منافسيه، بالحصول على 5788 صوتاً، بفارق 2021 صوتاً عن الدكتور أسامة عبدالحى، مرشح قائمة «المستقبل»، الحاصل على 3767 صوتاً، فيما حصد الدكتور جمال شعبان، مؤسس قائمة «الأمل» 2241 صوتاً.

واكتسحت قائمة «تيار الاستقلال» أغلبية مقاعد المجلس، حيث توضح مؤشرات فرز أصوات الناخبين بالمحافظات فوز الدكتور إيهاب الطاهر، والدكتور رشوان شعبان، والدكتور إبراهيم الزيات، فوق السن، والدكتور أحمد السيد، والدكتور محمود عرفة، تحت السن.

"الطاهر وشعبان والزيات والسيد وعرفة" يحصدون أغلبية المجلس.. وإعلان النتائج رسمياً غداً

واعتمدت اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة الفرعية بالجيزة، محضرى فرز نتائج التصويت على مقعد النقيب، ومجلس النقابة، حيث أسفرت النتائج عن فوز الدكتور أحمد حسنين، مدير مستشفى إمبابة العام، بمقعد نقيب أطباء المحافظة، بحصوله على 328 صوتاً، بينما حصد الدكتور سيد الطويل، والدكتور أحمد فتحى أبوزيد، مقعدى فوق السن، والدكتور كريم سالم، ومحمد شقوير، مقعدى «تحت السن».

وفى النقابة الفرعية بالقاهرة، تقدمت الدكتورة شيرين غالب، مرشّحة قائمة «تيار الاستقلال» على منافسيها، على مقعد نقيب أطباء القاهرة. وقال الدكتور حسين خيرى، الفائز بمنصب نقيب الأطباء، إن نسبة المشاركة الإجمالية للأطباء على مستوى الجمهورية فى انتخابات أمس، قريبة من نسبة المشاركة فى 2015، بنحو 10% من إجمالى الكتلة التصويتية، مضيفاً: «نسبة متوقعة، خاصة أن الأطباء معظمهم منشغلون بنوبتجيات وسهرات وعيادات وأوقاتهم دائماً غير محكومة».

وأضاف «خيرى» لـ«الوطن» أن تجديد الثقة فيه لمرة ثانية، سيجعله يستكمل الملفات المهمة التى يهتم بها الأطباء، وتُعد من المطالب الملحة لهم، وعلى رأسها، التصدى لظاهرة الاعتداء على الأطباء أثناء تأدية عملهم، وكذلك الضغط لإصدار مشروعات القوانين الخاصة بالمسئولية الطبية، التى تمنع حبس الطبيب احتياطياً.

وفى المقابل، علق الدكتور خالد سمير، الذى لم يوفق فى منافسته على عضوية مجلس النقابة العامة، على نتائج فرز الأصوات الانتخابية، قائلاً: «الأطباء أعلنوا بوضوح أنهم لا يريدون التغيير، كما أن النقابة تستمر فى الطريق نفسه، وعلى الجميع احترام رأى أغلبية من نزل ليصوت».

وأكد لـ«الوطن» أن «المعركة الانتخابية كانت قوية»، مضيفاً: «نهنئ من خسر على راحة البال وندعو لمن فاز بالتوفيق والسداد فى المسئولية التى تحمّلها». وقال الدكتور صلاح سلام، المرشح الخاسر على منصب النقيب، إن نتائج التصويت لم ولن تفضى إلى شىء، خاصة أن الأطباء لم يختاروا التغيير، فاختيارهم جاء فى صالح نفس تيار المجلس الحالى «تيار الاستقلال»، مضيفا: «لا يحق للأطباء أن يشتكوا من سوء أوضاعهم ولا يلوموا إلا أنفسهم، لأنهم هم من اختاروا ذلك، جنوا على أنفسهم، وهم من سيجنون ثمن سلبيتهم».

وأكد «سلام» لـ«الوطن»، أن نسبة المشاركة لم تتعدَ الـ10% من عدد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، وانقسم الأطباء إلى جزء، منهم من يمثل حزب الكنبة، ومنهم غير راغب فى التغيير، ومنهم غير منتظر أن تقدم النقابة جديداً له. وتابع أن «المجلس الحالى استغل النقابة فى الدعاية لنفسه ومرشحيه من تيار الاستقلال، وكذلك قائمة المستقبل المتصدّرة المرتبة الثانية، فالقائمون على القائمتين ممثلون فى مجلس النقابة الحالى، وهم استغلوا النقابة فى الدعاية لأنفسهم».

واشتكى «سلام» من سوء تنظيم العملية الانتخابية، قائلاً: «التنظيم كان سيئاً وأهدر كرامة الأطباء، ولم يكن منظماً بشكل لائق»، فيما أكدت الدكتورة نجوى الشافعى، الأمين العام للنقابة، رئيس اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى، أن الانتخابات شهدت إقبالاً كبيراً من الأطباء فى جميع المحافظات، مقارنة بانتخابات التجديد النصفى السابقة، لافتة إلى أن نسبة المشاركة متساوية تقريباً بين شباب الأطباء وشيوخ المهنة.

وأشارت إلى أن اللجنة لم تتلقَ أى شكاوى خلال عملية التصويت أو الفرز، و«الانتخابات مرت بسلام، فاز من فاز وخسر من خسر، لكن جميعنا يهمه أن تكون النقابة مهنية معبرة عن الأطباء، وأن يقول الأطباء كلمتهم ويختاروا من يمثلهم بشفافية تامة».

وذكرت اللجنة أن المؤشرات الأولية، تشير إلى أن عدد الأطباء الذين شاركوا بالانتخابات نحو 15 ألف طبيب، بنسبة إقبال تصل إلى 10٪ من الأطباء المُسجلين بالنقابة، حيث بلغ إجمالى عدد الأطباء الذين أدلوا بأصواتهم فى محافظة القاهرة نحو 2000 طبيب، والدقهلية 1200، والقليوبية 800، وكفر الشيخ نحو 328، والغربية 650، والمنوفية 420، والشرقية 500، والإسكندرية 625، ومطروح 65، والمنيا 840، وسوهاج 700، والبحيرة 565، والجيزة 1000.