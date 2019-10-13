علق الإعلامي عمرو أديب، على طلب نادي ليفربول الإنجليزي الذي تقدم به إلى قطر بعدم استغلال النجم المصري محمد صلاح، نجم الفريق سياسيًا أثناء مشاركته في كأس العالم للأندية.

وقال أديب، خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر": "بقولكم إن ابنكم محمد صلاح وارد جدا يحاول حد يستغله في كيد سياسي أو تصوير أو أي حاجة، فليفربول بيقول لقطر من دلوقتي وجابوهالهم من الأول، إوعى حد يستخدمه في أي ترويج سياسي".

وأضاف: "النادي نفسه بيقولهم لو سمحتوا اللاعب بتاعي مايستخدمش لأننا عارفين إنكم عندكم مشاكل مع مصر، لأنه وارد تميم يتصور معاه من بعيد أو أي مسؤول يتصور معاه".