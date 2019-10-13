علق الإعلامي عمرو أديب، على الفيديو الذي نشره محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري على صفحته الرسمية على "فيس بوك" عن كواليس جلسة تصويره مع عارضة الأزياء البرازيلية أليساندرا أمبروسيو لمجلة GQ العالمية.

وقال أديب خلال تقديمه برنامج "الحكاية" على شاشة "mbc مصر": "انبسط يا ابني، واتدلع ولا يهمك، ومتخليش حد يعكنن عليك ولا ينكد عليك، دي ناس كلها مش فاهمة وفيه ناس كتير مش طايقاك ولا طايقة نجاحك".

وأضاف: "فيه ناس كتير موقفها منك سياسي"، وتابع ممازحاً: "أما بقى مشاكلك التانية تحلها لوحدك مع أم مكة، ودي مسائل تتفاهموا فيها دي حياتكم الخاصة ملناش دعوة بيها".

وتابع: "أنا شايف البنت مش حلوة أساسا، ورفيعة قوي، وداخلة لجوه ومقفعة فين الجسم".

واستطرد ضاحكا: "تيجي فين دي في حلاوة بنت بلادي، فين السمار الخمري الغريب دا".