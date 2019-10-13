يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وشمال الصعيد وتنشط على خليج السويس، ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 22 34

شبين الكوم 22 34

طنطا 21 33

دمنهور 21 32

الإسكندرية 20 30

بلطيم 20 29

مطروح 22 29

بورسعيد 24 30

دمياط 24 30

الزقازيق 22 34

الإسماعيلية 20 34

السويس 21 34

العريش 21 30

شرم الشيخ 26 35

الغردقة 25 35

مرسى علم 25 35

الفيوم 23 35

بني سويف 23 35

المنيا 20 35

أسيوط 20 36

سوهاج 21 37

قنا 25 39

الأقصر 24 39

أسوان 25 41