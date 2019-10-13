أخبار ماتفوتكش: إحالة قاتل البنا للمحاكمة وقرار جمهوري بنقل سفير

تستعرض "الوطن"، في السطور التالية، أبرز الأحداث المنشورة عبر موقعها الإلكتروني، على الصعيدين المحلي والدولي، خلال الـ24 ساعة الماضية.

قرار جمهوري بنقل سفير بالسلك الدبلوماسي إلى وزارة التنمية المحلية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا، بنقل السيد طارق عبدالفتاح محمد سراج من وظيفة سكرتير أول بالسلك الدبلوماسي القنصلي بوزارة الخارجية، إلى وظيفة معادلة بديوان عام وزارة التنمية المحلية، ونشرت الجريدة الرسمية القرار، الذي حمل رقم 524 لسنة 2019.

سلفا كير يدعو السيسي لحضور مفاوضات سلام حكومة السودان والحركات المسلحة

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، ضيو ماطوك وزير الكهرباء بجمهورية جنوب السودان، والمبعوث الشخصي للرئيس "سلفا كير"، وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيد "ماطوك" سلم السيد الرئيس رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان "سلفا كير"، وذلك لدعوة مصر للمشاركة في الجلسة الافتتاحية لمفاوضات السلام بين وفدي الحكومة السودانية والحركات المسلحة بالسودان، والتي تستضيفها جوبا منتصف الشهر الجاري.

وتأتي استكمالاً للاجتماع الذي تم برعاية مصرية خلال شهر سبتمبر الماضي بالعين السخنة بين الحركات المسلحة الرئيسية المكونة للجبهة الثورية السودانية، والذي شهد مناقشة الترتيبات الإجرائية والتجهيزات المطلوبة لبدء التفاوض مع الحكومة الانتقالية.

لم يعد لها مقعد بيننا.. طرد قطر من الجامعة العربية يتصدر "تويتر"

تصدر هاشتاج "طرد قطر من الجامعة العربية"، تريندات موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث أعرب مستخدمو الموقع عن رفضهم سياسات الدولة القطرية ودعمها للإرهاب وتأييدها للعدوان التركي على الأراضي السورية، حيث قال أحد المعلقين: "منبع الإرهاب والتطرف كم من مسلم قتلوه واستباحوا الحرمات".

وعلق أحد المستخدمين: "لا بد من طرد قطر من الجامعة العربية لأنها خططت ومولت إرهاب أردوغان في سوريا وتدعم الجماعات الإرهابية وتتحالف مع الفرس والأتراك والشياطين الإخوان والحوثية الإرهابية وحماس والقاعدة والحشد الشعبي، لم يعد لقطر مقعد بيننا".

بوتين يطالب القوات الأجنبية غير الشرعية مغادرة الأراضي السورية

شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة أن تغادر جميع القوات الأجنبية غير الشرعية الأراضي السورية، وخلال حديث لقناة "RT"، أكد بوتين أن القوات الروسية المتواجدة في سوريا بطلب من دمشق، وستنسحب من الأراضي السورية إذ قالت القيادة المستقبلية الشرعية لسوريا إنها لم تعد بحاجة لها.

اليوم.. انطلاق الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية

تنطلق اليوم عملية الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية، يتنافس فيها كل من أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد ورجل الأعمال نبيل القروي، وبدأ التونسيون، الجمعة الماضية، التصويت بالخارج في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية، ويوجد نحو 400 ألف ناخب تونسي في الخارج لديهم الحق في الإدلاء بأصواتهم حتى اليوم الأحد الذي يجري فيه التصويت داخل تونس.

النائب العام يحيل المتهمين بقتل محمود البنا للمحاكمة العاجلة

كشفت تحقيقات النيابة العامة التفاصيل الكاملة لمقتل محمود البنا في منطقة تلا بالمنوفية، وأمر النائب العام بإحالة المتهم محمد أشرف عبد الغني راجح وثلاثة آخرين محبوسين إلى محاكمة جنائية عاجلة؛ لاتهامهم بقتل المجني عليه محمود محمد سعيد البنا عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

والد "ضحية الشهامة": أسرة الجاني لم تطلب التنازل والفتاة لم تغير أقوالها

قال محمد البنا والد محمود البنا ضحية "الشهامة" بالمنوفية، إنه لم يشك لحظة في جهود وزارتي العدل والداخلية، مشيرا إلى أن قرار النائب العام بتحويل قاتل نجله للمحاكمة أثلج صدره.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "mbc مصر": "القرار بتحويل الجاني رفع من معنوياتنا بشكل كبير"، وعن سن المتهم محمد راجح أوضح: "اللي قتل محمود في أولى جامعة، والبعض يقول إن سنه 19 سنة أو 18 سنة لكن مقدرش أجزم عنده كام سنة، لأن المعلومات عندي مش كافية ومش مؤكدة".

مأساة "أسماء".. عم الفتاة يروي تفاصيل حادث أدى لبتر 3 من أطرافها

لم تكن تدري الفتاة في الوقت الذي تخرج فيه من منزلها في الصباح الباكر كي تلحق القطار المتجه إلى المنصورة، أن حادثًا لا تنتظره ولا تتوقعه سيتسبب في حدوث مأساة لها، تتسبب في بتر ثلاثة من أطرافها الأربعة.

مأساة الفتاة أسماء السيد، صاحبة الـ18 ربيعًا، يرويها عمها كامل الأطرش لـ"الوطن" قائلًا: "أسماء خرجت الصبح من المطرية رايحة لخالتها في المنصورة في قطر الساعة 7، وأول ما ركبت القطر اتحرك وهي لسه على الباب" لتسقط الفتاة بين القطار المتحرك والرصيف.

وأضاف عم الفتاة أن القطار أثناء تحركه ووجود ابنة أخيه بينه وبين الرصيف، دهس قدميها وذراعها اليسرى، ليخرجها الموجودون في محطة المطرية ويتصلوا بأسرتها، حيث جاؤوا وحملوها نحو مستشفى المطرية.

هند صبري تتلقى عزاء شوقى الماجري.. ولطيفة وعائشة بن أحمد أبرز الحضور

أقيم مساء أمس عزاء المخرج التونسي شوقي الماجيري الذي رحل عن دنيانا أول أمس إثر أزمة قلبية، وتلقت الفنانة التونسية هند صبري عزاء السيدات لكونها أقرب الفنانات للمخرج الراحل، وحرص عدد كبير من النجوم على تقديم واجب العزاء أبرزهم الفنانة لطيفة والفنانة التونسية عائشة بن أحمد.

اتحاد الكرة يخطر الزمالك بمواجهة جينيراسيون على استاد السلام بحضور 5 آلاف مشجع

أخطر اتحاد الكرة، إدارة نادي الزمالك، رسميًا بخوض مواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال، على استاد السلام الدولي، في إطار منافسات إياب دور الـ 32 بدورى أبطال أفريقيا، بحضور 5 آلاف مشجع.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، قرر إعادة مباراة الزمالك وبطل السنغال، بعد الأزمة الأخيرة، التي نشبت بين الفريقين، وتمسك جينيراسيون بعدم تعديل موعد وملعب المباراة، لتقرر لجنة مسابقات الكاف، إعادة المباراة يوم 24 من شهر أكتوبر الجاري، ومنح الزمالك مهلة أقصاها، اليوم السبت، لتحديد ملعب اللقاء.