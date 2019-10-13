تطلق وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع وزارة الموارد المالية والري مسابقة ثقافية بعنوان "نقطة مياة تساوي حياة" للتوعية بضرورة المحافظة على المياه وترشيد استهلاكها وتوضيح الوضع المائي المصري وحصة الفرد منها، خلال أكتوبر الجاري، من خلال نشر سؤال المسابقة بصفة يومية والإعلان عن الفائزين في آخر كل شهر، وتتضمن جوائز المسابقة 300 جنيه لفائزين بصفة يومية.

يأتى ذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بمناقشة القضايا المهمة والموضوعات المطروحة على الساحة، والتي من أهمها في الفترة الحالية "ترشيد واستهلاك المياه وكيفية الـحفاظ عليها"، وتأكيد ضرورة توعية الشباب بهذه القضية واشراكهم في وضع خطط تنمية الموارد المائية المصرية، والتي تتمثل في التحول من ثقافة وفرة المياه التي كانت سائدة في مصر إلى ترسيخ ثقافة ندرة المياه في عقول الشباب لأنها أصبحت واقعا، بالإضافة إلى تنمية شعور الشباب بالملكية العامة للمياه ومدى أهمية الترشيد لهم ولمجتمعهم بصفة عامة.

واشترطت المسابقة أن يكون عمر المتسابق في المرحلة العمرية من 18 إلى 35 عاما، عدم تكرار الفائز خلال مدة المسابقة، ويجرى استبعاد أسماء الإخوة في حال فوزهم في أكثر من سؤال، ويجرى المشاركة في المسابقة عن طريق الرابط التالي:

https://forms.gle/gym8Shp7kyp5HTgS7