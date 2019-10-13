زارت وزيرة السياحة، أمس، وادي الأربعين ودروب المشي الموجودة في سيناء والأماكن السياحية المختلفة في مدينة سانت كاترين، منها دير سانت كاترين والمتحف الموجود بداخل الدير، وكنسية التجلي ومسجد الآمر بأحكام الله وحجر موسى وجبل موسي، خلال مشاركتها في ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان "هيا نصلي معا" الذي أقيم تحت رعاية رئيس الجمهورية.

وخلال جولتها، التقت الوزيرة ببعض الأسر البدوية وشيوخ القبائل التي تعيش في وادى الأربعين، كما التقت بشيوخ القبائل القائمين على درب سيناء للمشي الطويل، ومنهم السيد فرج الجبالي الشهير بـ"فرج فوكس" صاحب فكرة درب سيناء، والشيخ أحمد أبو راشد شيخ قبيلة الجبلية، كما التقت الشيخ أحمد صالح المتخصص في‫ أعشاب ونباتات سانت كاترين الطبية والعطرية والذي يلقبه الأهالي بـ"طبيب البادية"، والذي كان واحدا من الذين ساهموا في الحفاظ على النباتات الطبية والعطرية في سانت كاترين كنباتات الزعتر والحبق الجبلي والشيح الجبلي والزيتون.

وأعرب البدو عن سعادتهم بزيارة الوزيرة لمدينة سانت كاترين، وعن تقديرهم للجهود التي تقوم بها وزارة السياحة لدعم مشروع درب سيناء. ووجه القائمون على درب سيناء الشكر للوزيرة لدعوتهم إلى القاهرة الشهر الماضي، واحتفاء الوزارة بهم في إطار المشاركة في الاحتفال بيوم السياحة العالمي.

وأكدت وزيرة السياحة أهمية ما يقوم به أهالي سانت كاترين لدعم قطاع السياحة بها وخصوصًا أنه يوجد داخل هذه الأسر أكثر من فرد يعمل في السياحة، وهو ما يتماشي مع ما تهدف إليه الوزارة من خلال برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، وهو أن يعمل فرد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة سواء من خلال الأنشطة التي لها صلة مباشرة أو غير مباشرة بالقطاع.

ونوّهت الوزيرة بأهمية دروب المشى الطويلة، وإلى اهتمام وزارة السياحة بهذا النمط من السياحة الذي يمثل أحد أوجه السياحة المستدامة ويساهم خلق فرص عمل حيث تشارك المجتمعات المحلية بها.

وتحدثت الوزيرة عن قيام الوزارة بالترويج لهذه الدروب في كل المعارض السياحية الدولية ومنها بورصة برلين وبورصة لندن، مؤكدة اهتمام الوزارة بسياحة المغامرات التي أصبحت من أسرع الأنماط السياحية نموا في الآونة الأخيرة وأكثرها انتشارا بين الشباب، وأصبحت تحتل نسبة كبيرة من حركة السياحة العالمية.