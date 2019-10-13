يستقبل مطار القاهرة الدولي، الطائرة الثالثة لمصر للطيران من طراز إيرباص A220-300، مطلع الأسبوع المقبل قادمة من كيبيك بكندا، وذلك في إطار خطة مصر للطيران الاستراتيجية نحو تحديث أسطولها لتضم أحدث الطرازات العالمية، حيث تتضمن تلك الصفقة شراء 12 طائرة من نفس الطراز تصل تباعا جميعها حتى يونيو عام 2020.

وقالت مصادر مطلعة بالشركة، إن وفدا من الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، والذي يضم عددا من المهندسين والفنيين المكلف باستلام الطائرة، سينهي خلال الأسبوع الجاري ، إجراءات المراجعة على كل أجزاء الطائرة وأجهزتها للاطمئنان على كفاءة تشغيلها، تمهيدا للإقلاع بها من مصنع إيرباص بكندا، ووصولها مطار القاهرة الأسبوع المقبل.

وتضم طائرة A220-300 الخاصة بشركة مصر للطيران 140 مقعدا ضمن درجتين، تشمل 15 مقعدا في درجة رجال الأعمال، و125 في الدرجة السياحية، ما يوفر لكل مسافر أكبر قدر من الراحة.

وتُعتبر A220 الطائرة الوحيدة المصممة بما يناسب سوق الطائرات ذات 100-150 مقعدا، حيث تتميز بكفاءتها العالية في استهلاك الوقود، والراحة الكبيرة التي يوفرها البدن الواسع ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد.

كما يجمع هذا الطراز بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، إضافة إلى أحدث محركات توربوفان من شركة "برات آند ويتني" من طراز PW1500G إذ تعمل هذه المحركات على استهلاك وقود بنسبة 20% أقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، لتوفر بذلك أداءً يضاهي أداء الطائرات ذات الممر الواحد التي تكبرها حجمًا، وتتمتع A220 بكافة المقومات التي تجعلها صاحبة الحصة الأكبر من سوق الطائرات ذات 100-150 مقعدًا، والذي يُقدر بحوالي 7 آلاف طائرة على امتداد العقدين المقبلين.

جدير بالذكر أن اسطول مصر للطيران الحالي يضم 15 طائرة إيرباص، ومن المنتظر وصول 11 طائرة أخرى من طراز A220 إضافة إلى 15 طائرة جديدة من طراز A320neo خلال الفترة المقبلة.

كانت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران تسلمت طائرتين من نفس الطراز خلال الشهر الماضي، وسط أجواء احتفالية.