شهدت الفترة الأخيرة زيادة مرتفعة بحالات تسمم المواطنين بالفسيخ الفاسد خاصة مدينة الإسكندرية، حيث وصلت عدد الحالات إلى أكثر من 82 حالة بحسب ما صرحت دكتور مها غانم، مدير مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية.

وأوضح الدكتور محمد يوسف مفتش سابق بوزارة الصحة للطب البيطري، لـ"الوطن"، أن هناك عددا من العلامات البارزة تظهر على سمك الفسيخ التي توضح عدم صلاحيته للتناول، وأعراض تظهر على الشخص توضح الإصابة بالتسمم.

علامات السمك الفاسد

1 - الفسيخ الفاسد يكون غير متماسك أي ناعم جدًا أو العكس تمامًا فقد يكون شديد الصلابة.

2- الرائحة عامل مهم جدًا لمعرفة مدى جودة الفسيخ، فالرائحة النفاذة جدا ليست بالضرورة علامة على جودة الفسيخة فقد يكون العكس.

3- لون الفسيخة مدلول قوي على صلاحيتها فيكون عادة ورديا، أما إن كانت مشوبة ببعض من البقع السوداء أو الحمراء تكون متعفنة أو اللون الأزرق.

4 - الفسيخة العفنة عادة ما تكون منتفخة خاصة من ناحية الصدر.

5 - تكمن العلامة الرئيسية لمدى جودة السمك من بيئة المكان المُشترى منه فتأكد من مدى صلاحيته ونظافته ومكان تخزينه.

أعراض تسمم الفسيخ

أما بالنسبة لأعراض الإصابة بالتسمم قال "يوسف" إن العلامات تظهر من 12 إلى 36 ساعة من تناول الفسيخ، وتُعتبر العلامات الآتية مدلولا واضحا على الإصابة، وهي:

1 - صعوبة في التنفس والشعور بانسداد الأنف.

2 - الآلام بأعضاء الجسد من أطراف وحتى باقي الجسم.

3 - الجفاف الشديد بالحلق مهما تم شرب كميات ضخمة من الماء.

4 - عدم القدرة على الرؤية بوضوح.

5 - آلام المعدة والرغبة في القيء باستمرار.