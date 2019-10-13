مصرع طفل وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بين عائلتين بالقاهرة

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على 4 أشخاص لاتهامهم بالتسبب في وفاة طالب بالمرحلة الابتدائية بمنطقة عين شمس، وتبين من التحريات أن مشاجرة نشبت بين المتهمين بسبب خلافات سابقة، واستخدم الطرفان الأسلحة النارية في الواقعة، وأوضحت التحريات أن الضحية تصادف مروره في مكان المشاجرة فأصيب بطلقة أدت إلى وفاته، تحرر محضر، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة، ووجود متوفي، و3 مصابين، بمنطقة مساكن عين شمس، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين شخصين، وتم خلالها استخدام الأسلحة النارية والبيضاء، وأسفرت المعركة عن وفاة طفل وإصابة 3 آخرين، وجرى ضبط 4 أشخاص من طرفي المشاجرة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.