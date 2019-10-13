انتخب حزب "الجمهوريين" اليميني الفرنسي، اليوم، رئيس كتلته النيابية كريستيان جاكوب زعيما لقيادته في الانتخابات البلدية المقررة في مارس المقبل.

وكان الاستطلاعات رجحت فوز "جاكوب"، البالغ 59 عاما، وانتُخب من الدورة الأولى بنيله 62.58% من الأصوات، بحسب ما أعلن الحزب.

وقبل خمسة أشهر من موعد الانتخابات البلدية، سيلقى على عاتق جاكوب مهمة إحداث تغيير في مسار حزب يشهد منذ سنتين تراجعا، ونال الجمهوريون 8.48% من الأصوات في انتخابات المجلس الأوروبي التي أجريت في مايو الماضي، في تراجع كبير مقارنة بنتائجه في الانتخابات التشريعية الفرنسية الأخيرة حين نال 22.23% من الأصوات.

ودفعت النتائج الكارثية بزعيم الحزب لوران فوكييه إلى التنحي من رئاسة الحزب، وكان الحزب، وتسميته السابقة "التجمّع من أجل حركة شعبية"، أوصل نيكولا ساركوزي إلى سدة الرئاسة في عام 2007.

وبعد صدور النتائج قال جاكوب إن "الجمهوريين لن يستعيدوا مكانتهم كحزب يميني كبير وشعبي وما لم يعيدوا إحياء الوعد بتوحيد الشعب"، مضيفا إن الانتخابات البلدية المقررة في مارس ستكون "ساعة الحقيقة".

جدير بالذكر،ان عدد الأعضاء المنتسبين للحزب تراجع من 235 ألفا في عام 2017 إلى نحو 135 ألفا حاليا.