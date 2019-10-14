قال وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين، إن العقوبات الأمريكية ضد تركيا يمكن أن تبدأ بشكل محدود ولكنها عندما تصل إلى حدها الأقصى يمكن أن تدمر الاقتصاد التركي، مضيفا، في سياق مقابلة حصرية أجراها اليوم مع برنامج "هذا الأسبوع "، الذي أذيع على شبكة "أيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية، أنه سيشارك في وقت لاحق اليوم باجتماع الرئيس الامريكى دونالد ترامب مع أعضاء مجلس الأمن القومي من أجل النظر في العقوبات الأمريكية ضد تركيا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".

وحول ما يتردد عن تخلي واشنطن عن حلفائها "في إشارة إلى الأكراد في سوريا"، قال الوزير الأمريكي: "إن دور القوات الأمريكية في سوريا ليس الدفاع عن الأرض لصالح الأكراد، ولكن دورها يتركز في إنزال الهزيمة بعناصر تنظيم داعش الإرهابي"، كاشفا النقاب أن الأمر التنفيذي الذي سيصدر في وقت لاحق بشأن العقوبات ضد تركيا يصل إلى حد إنهاء جميع المعاملات بالدولار الأمريكي مع الحكومة التركية.

من جانبها، حذرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، من هروب محتمل لمسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي المحتجزين لدى قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا باسم "قسد"، وتدهور الأوضاع في المنطقة.

وقال رئيس مركز المصالحة الروسي في سوريا "حميميم"، اللواء أليكسي باكين، في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، إن هناك 7 أماكن احتجاز، تضم عناصر داعش الإرهابي في المناطق التي تسيطر عليها إدارة الحكم الذاتي (الكردية)، وثمانية معسكرات على الأقل للنازحين مؤقتا، بما في ذلك زوجات وأطفال المتطرفين.

وأضاف باكين، أن العدد الإجمالي للمحتجزين والمعتقلين هناك، حسب الأمم المتحدة، قد يبلغ نحو 120 ألف شخص، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن ممثلين عن 72 جنسية من 36 دولة موجودون في هذه المعسكرات وأماكن الاحتجاز، التي تحرسها قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من قبل الولايات المتحدة.

ويأتي ذلك في وقت تشن فيه تركيا عدوانا في شمال شرقي سوريا حيث تسيطر قوات سوريا الديمقراطية، وبدأ العدوان التركي على شمال شرقي سوريا، الأربعاء الماضي، بعدما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجنود الأمريكيين بالانسحاب من المواقع الحدودية، فيما واجه ترامب سيلا من الانتقادات لتخليه عن حليف أساسي في الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي.

بدوره، رصد المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقره العاصمة البريطانية لندن، في وقت سابق، اليوم، ما حدث جراء العدوان التركي على شمال شرقي سوريا منذ الأربعاء الماضي، موضحا على موقعه الإلكتروني، أنه خلال 96 ساعة من انطلاق العدوان التركي "نبع السلام"، نزح أكثر من 130 ألف، فيما قتل نحو 60 مدنيا، موضحا أن مدينة "تل أبيض" و40 بلدة وقرية في أيدي تركيا.