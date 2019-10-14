يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض درجات الحرارة، اليوم الاثنين 14-10-2019، انخفاضًا طفيفًا، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وأوضح الخبراء، في بيان هيئة الأرصاد الجوية، أنه تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط أمطار على جنوب البلاد وجنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة على محافظات ومدن مصر

القاهرة 23 33

شبين الكوم 22 33

طنطا 21 33

دمنهور 22 32

الإسكندرية 23 29

بلطيم 24 29

مطروح 23 28

بورسعيد 25 30

دمياط 24 30

الزقازيق 22 33

الإسماعيلية 21 33

السويس 22 33

العريش 20 31

شرم الشيخ 26 35

الغردقة 25 34

مرسى علم 25 34

الفيوم 22 33

بني سويف 22 33

المنيا 22 34

أسيوط 20 34

سوهاج 22 37

قنا 23 38

الأقصر 23 39

أسوان 26 39

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 27 38

المدينة 26 39

الرياض 23 36

المنامة 29 35

أبو ظبي 26 38

الكويت 23 39

دمشق 17 30

بيروت 26 32

عمان 21 33

القدس 20 30

غزة 23 30

بغداد 21 37

مسقط 26 32

صنعاء 10 24

الخرطوم 26 35

طرابلس 21 27

تونس 20 29

الجزائر 18 30

الرباط 12 23

نواكشوط 25 31