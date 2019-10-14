أعلن مسؤول كردي، أن الاتفاق السياسي مع الحكومة السورية سيتم مناقشته لاحقا.

وقال المسؤول الكردي، إن الاتفاق مع دمشق وموسكو، هو اتفاق عسكري أوَّلي للانتشار في المناطق الحدودية مع تركيا، وذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية"، في نبأ عاجل لها.