قال كمال مغيث الباحث بمركز البحوث التربوية إنّ التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية في مصر لن يسهم فقط في تطوير التعليم الفني، بل سيؤدي أيضا إلى تغيير الصورة الذهنية السلبية المرتبطة بالتعليم الفني بالمجتمع.

وأضاف مغيث في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" على قناة "النيل للأخبار" أنّ النظرة المجتمعية للتعليم الفني متدنية لعدة أسباب، بينها سوء إدارة التعليم الفني وسوء مخرجاته، وعدم توفر وظائف جيدة لطلابه، ما يجعل المجتمع يعزف عن الالتحاق به، مطالبا بتغيير الفكرة وغرس ثقافة أهمية التعليم الحرفي في المجتمع، وتطوير قطاعاته بما يرتقي مع احتياجات المجتمع الفعلية والتكنولوجيا الحديثة.

وتابع الباحث بمركز البحوث التربوية أنّ الدولة تسعى إلى تطبيق تجربة تطوير التعليم الفني والتوسع فيها، من خلال توفير الجامعات المتخصصة والأساليب التدريبية اللازمة للطلبة، إذ عانى خريجو التعليم الفني من نقص التدريب اللازم في مدارسهم التي لم تستطع توفير الموارد والإمكانات والمواد الخام اللازمة لعملية التدريب، ما يجعل الطالب غير قادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

وشدد مغيث على أهمية وجود أقسام متنوعة ومختلفة مواكبة لاحتياجات العصر في قطاعات التعليم الفني مثل أقسام خاصة بأعطال الهواتف الذكية وأجهزة الحاسوب، إضافة إلى أقسام خاصة بتطوير الثروة السمكية والحيوانية والنباتية في مصر.