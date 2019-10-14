أعلن محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد بدء تصوير الفيلم العالمي "جريمة علي ضفاف النيل " في الأقصر أكتوبر 2020، المأخوذ عن رائعة الأديبة العالمية أجاثا كريستي، موضحا أنّ الحدث أهم حملة تسويق لعاصمة الحضارة، ويعرض على شاشات السينما العالمية، كما أنّه أهم حملة تسويق للأقصر خلال 100 عام، وتأتي نتائجها سريعا وتؤثر بقوة في قرار السائح المرتقب.

وأضاف عثمان في تصريحات صحفية عنه اليوم أنّ لجنة تسويق السياحة الثقافية في الصعيد تتعهد بتقديم الدعم اللوجستي لفريق العمل، وضع خطة لتدريب شباب الجامعة لمرافقة فريق العمل والتنسيق مع المرشدين السياحين، وتنظيم برامج سياحية داخل الأقصر وأسوان والرحلات النيلية.

ولفت رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد إلى أنّ وجود فريق العمل الذي يضم نجوم عالميين سيكون فرصة كبيرة لنشر محتوي رقمي عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة وأنّ هؤلاء النجوم لديهم ملايين المتابعين خاصة من الشباب، ما يسمح بجذب شريحة جديدة من الشباب لزيارة الأقصر وأسوان.

وأوضح عثمان أنّ اللجنة تنسق خلال المرحلة المقبلة مع الوزارات المعنية، بهدف دعم الصورة الإيجابية عن مصر والاستغلال الأمثل لذلك الحدث الكبير، كما أنّ اللجنة تعمل خلال المرحلة المقبلة على بناء قدرات الشباب وخلق كوادر قادرة على التعامل مع مثل تلك الأحداث الكبير، التي تشهدها مصر.

وأكد رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية بالصعيد أنّ تصوير الفيلم في الأقصر سيكون رسالة عملية تؤكد أمان المقصد السياحي المصري ودعوة غير مباشرة لجذب الأعمال العالمية التي تروي قصص الحضارة المصرية والشرق للتصوير في مصر على ضفاف نهرها الخالد.