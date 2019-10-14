لقى فلاح مصرعه، في حادث مروري أمام عزبة اسكندر التابعة لمركز ببا جنوب بني سويف، أثناء استقلاله "حمار"، ليفاجئ باصطدام سيارة به، ليلقى مصرعه في الحال.

تلقى اللواء زكريا صالح، مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز شرطة ببا، يفيد بحادث تصادم ومتوفي بالطريق الدائري أمام عزبة اسكندر.

وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء سير السيارة رقم "9157 و ن ج" أجرة ميكروباص، قيادة "محمد . أ . م" 25 عام، سائق، مقيم قرية الفقاعي، دائرة المركز بالطريق الدائري ببندر ببا قادما من بنى سويف تجاه مدينة الفشن، وأمام عزبة اسكندر دائرة المركز، فوجئ ب" أحمد . ع .م" 70 عام، فلاح، مقيم عزبة صالح شوكت دائرة المركز، مستقلاً دابة "حمار" يقطع الطريق عليه محاولاً العبور، ولم يتمكن من مفاداته واصطدم به، مما أدى لإصابته ووفاته في الحال.

ونٌقلت الجثة لمشرحة مستشفى ببا المركزي، وضُبطت السيارة وقائدها، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.

كما تبين من التحريات واتهام نجل شقيق المتوفي قائد السيارة بالتسبب في وفاة عمه وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة على جثمان المتوفي، أفاد أن سبب الوفاة نزيف داخلي نتيجة اصطدامه بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وحرر المحضر رقم 17682 جنح مركز شرطة ببا.