تبدأ الخميس المقبل، فاعليات الدورة الثانية من مهرجان (رياضة السباقات - Motor Festival 2019)، والذي تنظمه شركة "مافريكس" بمنتجع سهل حشيش بمدينة الغردقة.

ومن المقرر إقامة حفل الافتتاح، الخميس المقبل، على أن تستمر الفاعليات حتى السبت الموافق 19 أكتوبر الجاري، وذلك بهدف تنشيط السياحة، وتعد تلك البطولة واحدة من بطولات سباقات السيارات التي تنظمها الدولة، والتي سيشارك فيها 100 من متسابقي السيارات والمحترفين من جميع أنحاء العالم.

وستشمل البطولة 4 سباقات هم: (سباقات الراليات الصحراوية، تحدي سيارات الدفع الرباعي، سباقات تسلق الهضبة، سباقات التزحلق) بالإضافة لعرض للسيارات الكلاسيكية القديمة.