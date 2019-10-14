 خطة لتوصيل المرافق لأرض الجونة وإنشاء مكتب للسلامة البحرية بالبرلس

وجه الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، بالترتيب لافتتاح مكتب مصايد البرلس ودراسة إنشاء مكتب للتفتيش والسلامة البحرية لميناء البرلس، استجابة لمطلب المواطن "م. أ. ع".

وأكد المحافظ، خلال جولته ببرج البرلس أنه جرى اعتماد خطة توصيل المرافق للمراحل الـ 4 بأرض الجونة بالبرلس، والتي تبلغ حوالى 220 مليون جنيه، مكلفا رئيس المرمز والمدينة، بتحسين الخدمات والتواصل مع المواطنين والحل العاجل والفورى لمشاكلهم.

جاء ذلك علي هامش ملتقى البرلس الدولي السادس للرسم على الحوائط والمراكب، والذي استمر على مدار أسبوعين بمشاركة 40 فنانا تشكيليا من 18 دولة حول العالم، بحضور الدكتور عبدالوهاب عبدالمحسن، رئيس مؤسسة الفنان عبدالوهاب عبدالمحسن للثقافة والفنون، وألكسندر ساشا، رئيس صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهاني يوسف، رئيس مركز ومدينة بلطيم، والمحاسب نصر عبدالهادي، رئيس مدينة برج البرلس، ومحمد محجوب، رئيس مدينة مصيف بلطيم، والدكتورة هدي الطنباري، مقرر المجلس القومي للمرأة بكفرالشيخ، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.