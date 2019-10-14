تفقدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، اليوم، سير امتحانات محو الأمية بمدرسة الكوم الأخضر الابتدائية بحوش عيسى، ضمن فاعليات امتحانات دورة أكتوبر 2019 بهيئة محو الأمية وتعليم الكبار، والتى تعد الدورة الرابعة من الإمتحانات عن العام الحالى.

وأشادت بجميع المتقدمين للامتحان متمنية لهم دوام التوفيق والنجاح بالإصرار على العمل وطلب العلم والتفوق، ومن الجدير بالذكر أن عدد المتقدمين لأداء امتحانات محو الأمية خلال الدورة الحالية، يبلغ 7960 متقدما على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وأثناء جولتها بقرية الكوم الأخضر تلاحظ لنائب المحافظ، وجود أعمال بناء مخالف عبارة عن صب قواعد خرسانية وسملات بدون ترخيص، ووجهت على الفور بإزالة المخالفة فى مهدها وتابعت أعمال الإزالة، وشددت على إزالة أعمال البناء المخالف ومتابعة كافة الأعمال الجارى تنفيذها والتأكد من حصولها على الموافقات والتراخيص اللازمة.