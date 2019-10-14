التقي الدكتور حسن فارس، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لمؤسسة مصر للإدارة التعليمية وفدا من ممثلي كامبريدج Cambridge Assessment International Education، بغرض التباحث والوقوف علي خبرات ودعم كامبريدج في إعداد معلمى مدارس النيل للتعلم المستدام ومساعدتهم علي تطوير العملية التعليمية.

والجدير بالذكر أن مدارس النيل المصرية تمنح مناهج مصممة بأحدث الاتجاهات في العالم وتمنح الطلاب شهادة معتمدة دولياً من جامعة كامبريدج البريطانية، تتيح للطالب التقديم المباشر لجامعة كامبريدج دون أي اختبارات، وكذلك جميع الجامعات المصرية.

الشهادات الممنوحة للطلاب فى مدارس النيل المصرية

- Certificate of Nile International Preparatory Education CNIPE.

- Certificate of Nile International Secondary Education CNISE.