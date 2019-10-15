كشف الدكتور أمير غيث، طبيب أطفال بمستشفى الشاطبي الجامعي في الإسكندرية، إن مستشفى الحميات تقدم نوعا من المصل المضاد للالتهاب السحائي بالمجان، بمجرد أن يجري تشخيص للحالة.

وعن الوسائل العلاجية، أوضح "غيث"، في تصريحات لـ"الوطن"، أن هناك مصل يصل سعره إلى 450 جنيها، وتستخدمه عدد من المراكز العلاجية، ويدعى "بريفنار"، وهو مكافح لنوع واحد من البكتريا المسببة للإصابة بالتهاب السحائي، ومقوي للمناعة، وذلك لمن هم أقل من 3 سنوات فقط.

وأشار إلى أن هناك تطعيما آخر بـ"menactra Acwy"، لمن هم أكثر من 3 سنوات، حيث يعطي قوة مناعية لمكافحة المرض، على أن يجرى تناول جرعة واحدة فقط من المصل.