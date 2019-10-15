استقبل الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اليوم، أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر برئاسة الأب رفيق جريش.

وقال الإمام الأكبر إنّ سفينة الإنسانية تغرق في بحر من الحروب والدمار الذي خلفته الصراعات الدولية، لافتًا إلى أنّ رجال الأديان يقع على عاتقهم مسؤولية كبرى أمام الله والإنسانية لإنقاذ البشرية من أخطاء الحضارات الغربية الحديثة.

وأضاف أنّ وثيقة الإخوة الإنسانية قدمت للعالم نموذجًا فريدًا للتعايش المشترك بين أبناء الإنسانية دون النظر إلى الجنس أو اللون أو المعتقد، لافتًا إلى أهمية تفعيل بنود وثيقة الإخوة الإنسانية من خلال التواصل مع الشباب في أنحاء مصر لتأكيد أهمية القيم النبيلة في الحفاظ على النسيج الوطني.

من جانبهم أعرب أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس مصر عن سعادتهم بلقاء فضيلة الإمام الأكبر، باعتباره رمز وطني للمصريين ونموذج للسلام والتعايش، مبدين استعدادهم للتعاون المشترك في نشر وإرساء المبادئ التي أقرتها وثيقة الإخوة الإنسانية.