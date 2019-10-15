أصدر وزير المالية، قرارا، بحركة تعيينات لرؤساء مدن محافظة البحر الأحمر، وذلك طبقا لقرار وزير التنمية المحلية رقم 495 لسنة 2019، وبعد الاطلاع على الدستور، وقانوني الإدارة المحلية والخدمة المدنية، وقرار رئيس الجمهورية.

وشلمت الحركة، ما يلي:

1- تعيين عاطف وجدي رئيسا لمدينة الغردقة، نقلا من رئيس مدينة رأس غارب.

2- تعيين كلا من مصطفى محمد عبد الرحيم حسانين، رئيسا لمدينة حلايب.

3- تعيين هاني محمد عبد القوي السيد، رئيسا لمدينة الشلاتين.

4- تعيين هدى حسن أحمد، رئيسا لمدينة سفاجا، نقلا من رئيس مركز ومدينة قوص في محافظة قنا.

5- تعيين إيهاب السيد فرغلي، رئيسا لمدينة مرسى علم، نقلا من رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد في شمال سيناء.

6- تعيين ياسر جلال أحمد، رئيسا لحي شمال الغردقة.