قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بالمستثمرين والخبراء ورجال الأعمال المصريين العاملين بالخارج كان مهما للغاية.

وأضاف راضي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم على شاشة "dmc"، أن اللقاء كان عبارة عن لقاء مفتوح بين الرئيس والمستثمرين من جميع أنحاء العالم في جميع المجالات، مشيرا إلى أن ذلك هو النهج الذي يحرص عليه الرئيس دائما عن طريق الاستفادة من كل الخبرات المصرية ليس فقط في الداخل بل وفي الخارج أيضا.

وتابع أن جولات الرئيس الخارجية في معظمها يتم اللقاء ببعض الرموز من الجالية ورجال الأعمال من الدولة، لإرساء هذا التعاون، ثم يتم حضورهم إلى مصر والالتقاء بالرئيس وعرض الفرص الموجودة في مصر في كل المجالات للاستفادة منها، وأيضا الاستماع لمبادراتهم ومقترحاتهم للتطوير.

واستطرد: "الذين اجتمعوا بالرئيس اليوم، مشتركون في مؤتمر مصر تستطيع الخامس المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة"، موضحا أن اللقاء كان ممتازا ومثمرا وقدموا بعض الأفكار وكان لديهم بعض التساؤلات للمساهمة في مسيرة التنمية الموجودة في مصر.

وأوضح أن اجتماع الرئيس السيسي بإيشيرو كاشيتاني، رئيس شركة تويوتا تسوشو اليابانية، يدل على أهمية الشركة في مصر حيث تعتبر الشركة هي الذراع الرئيسية الاستثمارية والاقتصادية للشركة العالمية والموجودة في مصر منذ 80 عاما، حيث لها باع في السوق المصرية في المركبات ووسائل النقل والأجهزة والطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدا أن الشركة لها كل الدعم من الرئيس والحكومة.