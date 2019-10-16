سطر التوأمان "وليد" و"حسام" قصة جديدة عنوانها الشهامة والتضحية بعدما هرعا لمساعدة جارتهما بعد أن دوت صرخاتها في محيط إقامتهما بقرية العزيزية التابعة لمركز منيا القمح، إثر تسرب كميات كبيرة من الغاز من اسطوانة بوتاجاز، وأثناء محاولتهما السيطرة على الموقف سرعان ما اشتعلت النيران، وانفجرت الاسطوانة لوجود شعلة مشتعلة بالبوتاجاز داخل المنزل فلقيا مصرعهما بعد احتجازهما عدة أيام داخل المستشفى متأثرين بإصابتهما بحروق خطيرة.

قالت سمر إبراهيم صالح، صاحبة المنزل المحترق، "أعيش في المنزل برفقة زوجي وطفلينا، وأثناء خروجي لإعطاء أحد أطفالي حقنة، وجدت بائع أسطوانات الغاز يجوب القرية فطلبت منه إحضار أسطوانة لمنزلي لتغيير الأسطوانة الموجودة في المنزل بعد انتهاء الغاز الموجود بها"، متابعة: "أثناء تجربتي للأسطوانة لمعرفة مدى جودتها حدث تسريب للغاز بشكل كبير، فصرخت واستغثت بالأهالي لطلب المساعدة، وأثناء ذلك حضر الشابان وحاولا تهدئتي وقالا لي لا تقلقي سنغلق الأسطوانة وإخرجاها من المنزل، وأرسلا لبائع الأسطوانات للمجيء لأخذها واستبدالها بأخرى سليمة"، مشيرة إلى إنها فوجئت والأهالي باشتعال النيران بعد ذلك، وإصابة الشابين، وحاول الأهالي إخماد النيران بإلقاء المياه عليهما.

وأشار سلامة شبل، والد الشابين، إلى أن الاسطوانة أحدثت انفجارا ما أشعل الحرائق بعد ذلك وأصيب نجليه، لافتا إلى أن الأهالي أحضروا "توك توك" لنقلهما إلى مستشفى منيا القمح المركزي، وبمجرد وصولهما أخبرنا الأطباء أنهما مصابان بحروق بنسبة تتجاوز 80%، وجرى نقلهما إلى مستشى ههيا للحروق ثم جرى نقلهما إلى مستشفى في القاهرة إلا أن توفيا متأثرين بإصابتهما.

وأضاف أن نجله "وليد" توفى ثم لحق به "حسام" بعد 24 ساعة، وذلك بعد احتجازهما داخل المستشفى عدة أيام، لافتا إلى أنه أثناء نقلهما إلى المستشفى قال أحدهما إلى الآخر: "انطق الشهادة.. احنا كنا بنعمل خير".

كان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منيا القمح يفيد تلقي المركز بلاغا بنشوب حريق بمنزل أحد الاهالي بقرية العزيزية التابعة لمركز منيا القمح، ما أسفر عن إصابة شقيقين توأم، وذلك أثناء محاولتهما السيطرة على تسرب غاز داخل منزل احدى الجارات إلا أن الموقف تطور واشتعلت النيران ما أسفر عن إصابتهما، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.