يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأربعاء طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار جنوبا نهارا لطيف ليلا.

وأوضح خبراء الأرصاد عبر الموقع الرسمي للهيئة أنّ الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، يصاحبها سقوط أمطار على مناطق من سيناء وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر تكون غزيرة ورعدية أحيانا وتصل إلى حد السيول على بعض المناطق.

والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية هناك.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 23 32

شبين الكوم 22 32

طنطا 21 31

دمنهور 22 30

الإسكندرية 23 28

بلطيم 24 29

مطروح 22 27

السلوم 21 28

سيوة 20 32

بورسعيد 24 29

دمياط 24 29

الزقازيق 23 32

الإسماعيلية 22 33

السويس 23 33

العريش 20 30

رفح 20 30

رأس سدر 22 32

نخل 17 32

نويبع 27 31

طابا 23 31

كاترين 17 28

الطور 25 29

شرم الشيخ 29 38

الغردقة 26 35

مرسى علم 27 33

الفيوم 23 33

بني سويف 23 33

المنيا 20 33

أسيوط 20 35

سوهاج 24 36

قنا 23 36

الأقصر 25 37

أسوان 29 38

أبوسمبل 29 36

الوادى الجديد 26 37

شلاتين 26 35

أبو رماد 27 34

حلايب 28 33

رأس حدربة 28 33

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 28 39

المدينة 24 38

الرياض 22 35

المنامة 29 34

أبوظبي 27 38

الكويت 23 38

دمشق 14 31

بيروت 25 30

عمان 16 31

القدس 19 27

غزة 22 29

بغداد 22 37

مسقط 27 32

صنعاء 10 22

الخرطوم 26 38

طرابلس 20 26

تونس 16 25

الجزائر 13 23

الرباط 11 22

نواكشوط 26 30