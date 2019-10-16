الحكومة السورية لـ"الوطن": الجيش داخل الحدود الإدارية للرقة  

قال الدكتور عبد القادر عزوز المستشار الإعلامي للحكومة السورية، إن قوات الجيش السوري تتواجد في الحدود الإدارية لمحافظة الرقة التي كانت عاصمة لتنظيم "داعش" الإرهابي في السابق قبل أن يسيطر عليها الأكراد.

وأضاف "عزوز"، في تصريح خاص لـ "الوطن"، أن الجيش السوري يواصل تقدمه في شمال سوريا في إطار التفاهمات التي تم الاتفاق عليها مع الأكراد، دون أن يقدم تفاصيل أكثر حول هذه التفاهمات التي تم التوصل إليها في إطار مواجهة العدوان التركي على شمال سوريا.

وكانت وسائل إعلام روسية ذكرت أن الجيش السوري دخل إلى مدينة "الرقة"، إلا أن المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره لندن"، نفى الخبر فضلا عن نفي ما يسمى بـ "مجلس الرقة المدني".